Парни что надо 2020, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Парни что надо
Сезоны
Сезон 1
The Right Stuff
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
9 октября 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.8
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Парни что надо»
Сезон 1
Отель "Сьерра"
Sierra Hotel
Сезон 1
Серия 1
9 октября 2020
Лакомства
Goodies
Сезон 1
Серия 2
9 октября 2020
Воин одиночного боя
Single Combat Warrior
Сезон 1
Серия 3
16 октября 2020
Адвент
Advent
Сезон 1
Серия 4
23 октября 2020
Сеанс в Кона Каи
The Kona Kai Seance
Сезон 1
Серия 5
30 октября 2020
ВОСТОК
VOSTOK
Сезон 1
Серия 6
6 ноября 2020
Зиккурат
Ziggurat
Сезон 1
Серия 7
13 ноября 2020
Полет
Flight
Сезон 1
Серия 8
20 ноября 2020
