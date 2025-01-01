Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Парни что надо
Сезоны
Парни что надо, список сезонов
The Right Stuff
Год выпуска
2020
Страна
США
Эпизод длится
45 минут
Стрим-сервис
Disney+
Рейтинг сериала
0.0
0
голосов
6.8
IMDb
Список сезонов сериала «Парни что надо»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
9 октября 2020 - 20 ноября 2020
