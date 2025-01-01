Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Парни что надо
Киноафиша Сериалы Парни что надо Сезоны

Парни что надо, список сезонов

The Right Stuff
Год выпуска 2020
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Disney+

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Парни что надо»
Парни что надо - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 9 октября 2020 - 20 ноября 2020
 
«Смирись с этим!»: в России показывают сериал, где актеров полностью заменил ИИ — реакция зрителей бесценна
Турки оклеветали Хюррем: зачем образ любимой жены Сулеймана демонизировали на протяжении веков
До последнего кадра — непредсказуемо: три триллера сентября, доступные онлайн в хорошем качестве
Вот это поворот: самые неожиданные сюжетные повороты, после которых культовые фильмы смотрятся совсем по-другому
«Игра в кальмара: Америка» обязана исправить ключевую ошибку оригинальной дорамы: и поможет ей в этом лучший триллер 2025 года
Считаете себя знатоком кино СССР? Тогда для вас тест — вспомните 5 фильмов по кадрам с лошадьми
Звезду «Дома дракона» теперь можно увидеть в новой криминальной драме от HBO — и там его персонаж куда привлекательнее
«Остальные на ее фоне — офисные крыски»: ИИ вычислил лучших женщин-детективов из российских сериалов — Спасскую признал худшей из всех
Если понравилась «Трасса» и «Хрустальный»: новый детектив с Акиньшиной похож сразу на два хита Маловичко
Думаете, в конце «Прибытия» пришельцы просто испарились? На самом деле они провернули трюк покруче — людям не понять
За что получил нобелевку Шелдон Купер в «Теории большого взрыва»: его идея противоречит «реальной» — и в этом весь сок
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше