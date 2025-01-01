Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Сториз
Киноафиша Сериалы Сториз Сезоны

Сториз, список сезонов

Storiz 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Эпизод длится 30 минут
Телеканал СТС

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Сториз»
Сториз - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 10 августа 2020 - 27 августа 2020
 
Сториз - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
20 эпизодов 19 июля 2021 - 18 августа 2021
 
Rotten Tomatoes унизил «Тот самый» по самое не хочу: критики требуют забыть о фильме, а рейтинг рухнул до 34%
Сколько трибутов убила Китнисс во время «Голодных игр»: не так мало, как кажется на первый взгляд
Это не Мерри и не Пиппин: Толкин назвал самого бесполезного члена Братства — зрители с ним не согласятся
Имя ему Смерть: скольких людей убил Джон Уик за 5 фильмов, его успехам позавидовал бы даже Танос
Продолжение увидим в следующей жизни: 3 сезон «Дандадана» будет напоминать смесь «Послезавтра» с «Битвой экстрасенсов»
Огонь и свадьба: лучшие серии «Игры престолов» по версии Мартина — приятно пересматривать даже спустя годы
«Воздушную тюрьму» скрестили с «Настоящим детективом»: Apple анонсировал идеальный сериал об охота на беглых преступников
Гениально — лучше не скажешь: ироничная цитата Раневской о прошлом придется по душе миллионам
В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично
«Делается полным идиотом»: из-за чего Высоцкий до конца жизни не общался с Золотухиным
Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше