В 1 сезоне 7 серии сериала «3%» в праздничную ночь события развиваются совсем не по предполагаемому сценарию. Организаторы мероприятия узнают, что в их рядах имеется предатель. Они устраивают допрос всем молодым людям, участвующим в отборе.
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