В 1 сезоне 5 серии сериала «3%» Иезекииль мучается из-за вернувшихся болезненных воспоминаний, связанных с его прошлым. Тем временем Элин сообщает ему, что ей известно. Она готова сохранить его секрет, но у ее молчания имеется своя цена.
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