Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы 3% Сезоны Сезон 1 Серия 2

3% 2016 - 2020 2 серия 1 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «3%»
Глава 01. Кубы
Сезон 1 / Серия 1 25 ноября 2016
Глава 02. Монеты
Сезон 1 / Серия 2 25 ноября 2016
Глава 03. Коридор
Сезон 1 / Серия 3 25 ноября 2016
Глава 04. Ворота
Сезон 1 / Серия 4 25 ноября 2016
Глава 05. Вода
Сезон 1 / Серия 5 25 ноября 2016
Глава 06. Стекло
Сезон 1 / Серия 6 25 ноября 2016
Глава 07. Капсула
Сезон 1 / Серия 7 25 ноября 2016
Глава 08. Кнопка
Сезон 1 / Серия 8 25 ноября 2016
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «3%» на медицинском тестировании Фернандо показывает превосходный результат. Задача на логику заставляет группу молодых ребят всерьез побеспокоиться. Элин намерена разузнать, что за тайну носит в себе Иезекииль.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Супермен
Супермен 14 комментариев
Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
Вот это поворот: ИИ показал, как должен выглядеть книжный Драко Малфой — и это 100%-ая копия актера из «Поттера» (фото)
Не только «Супермен»: 5 горячих новинок кинопроката, которые смотрят по всему миру прямо сейчас
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше