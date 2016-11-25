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3% 2016 - 2020 1 серия 1 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «3%»
Глава 01. Кубы
Сезон 1 / Серия 1 25 ноября 2016
Глава 02. Монеты
Сезон 1 / Серия 2 25 ноября 2016
Глава 03. Коридор
Сезон 1 / Серия 3 25 ноября 2016
Глава 04. Ворота
Сезон 1 / Серия 4 25 ноября 2016
Глава 05. Вода
Сезон 1 / Серия 5 25 ноября 2016
Глава 06. Стекло
Сезон 1 / Серия 6 25 ноября 2016
Глава 07. Капсула
Сезон 1 / Серия 7 25 ноября 2016
Глава 08. Кнопка
Сезон 1 / Серия 8 25 ноября 2016
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «3%» события разворачиваются в недалеком темном будущем. Несколько двадцатилетних молодых людей отправляются в исследовательский центр, чтобы посостязаться за место в идеальной части планеты под названием Оффшор.

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