Все серии 1 сезона «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 16 сентября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 213 сентября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 320 сентября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 427 сентября 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 54 октября 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 66 декабря 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 713 декабря 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 820 декабря 2020
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 927 декабря 2020
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 103 января 2021
О чем cерия
В 1 сезоне 2 серии сериала «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак» проходит похоронная процессия Джеймса Сент-Патрика. Тарику необходимо разрешить сложную дилемму: либо помочь матери, либо сохранить репутацию среди своих бизнес-партнеров.
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