Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак 2020 10 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак»
Сезон 1 / Серия 16 сентября 2020
Сезон 1 / Серия 213 сентября 2020
Сезон 1 / Серия 320 сентября 2020
Сезон 1 / Серия 427 сентября 2020
Сезон 1 / Серия 54 октября 2020
Сезон 1 / Серия 66 декабря 2020
Сезон 1 / Серия 713 декабря 2020
Сезон 1 / Серия 820 декабря 2020
Сезон 1 / Серия 927 декабря 2020
Сезон 1 / Серия 103 января 2021
О чем серия
В 1 сезоне 10 серии сериала «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак» главный герой делает все возможное, чтобы помочь своей матери в не самой простой ситуации. Однако взаимоотношения с Моне серьезно влияют на последствия его решений.
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