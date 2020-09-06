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Киноафиша Сериалы Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак Сезоны Сезон 1 Серия 10

Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак 2020 10 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак»
Сезон 1 / Серия 1 6 сентября 2020
Сезон 1 / Серия 2 13 сентября 2020
Сезон 1 / Серия 3 20 сентября 2020
Сезон 1 / Серия 4 27 сентября 2020
Сезон 1 / Серия 5 4 октября 2020
Сезон 1 / Серия 6 6 декабря 2020
Сезон 1 / Серия 7 13 декабря 2020
Сезон 1 / Серия 8 20 декабря 2020
Сезон 1 / Серия 9 27 декабря 2020
Сезон 1 / Серия 10 3 января 2021
О чем серия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак» главный герой делает все возможное, чтобы помочь своей матери в не самой простой ситуации. Однако взаимоотношения с Моне серьезно влияют на последствия его решений.

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