Сериал «Джокер» — остросюжетный боевик о непростой судьбе людей, застрявших в противостоянии специальных государственных служб и преступных группировок. Королев, военный разведчик и профессиональный снайпер, отказывается от повышения по службе и надеется начать простую гражданскую жизнь по возвращении из зоны боевых действий. В результате трагических событий Артуру не удается спасти своего отца. В это время криминальному авторитету под прикрытием по кличке Угрюмый как раз необходим талантливый стрелок...