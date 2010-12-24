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Киноафиша Сериалы Джокер

Джокер (2010 - 2010)

Dzhoker 18+
Год выпуска 2010
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал РЕН-ТВ
Продолжительность сериала 6 часов 16 минут

О чем сериал

Сериал «Джокер» — остросюжетный боевик о непростой судьбе людей, застрявших в противостоянии специальных государственных служб и преступных группировок. Королев, военный разведчик и профессиональный снайпер, отказывается от повышения по службе и надеется начать простую гражданскую жизнь по возвращении из зоны боевых действий. В результате трагических событий Артуру не удается спасти своего отца. В это время криминальному авторитету под прикрытием по кличке Угрюмый как раз необходим талантливый стрелок...

В ролях
В ролях
Дмитрий Клепацкий
Вячеслав Кулаков
Вячеслав Кулаков
Александр Воробьев
Александр Воробьев
Евгений Березовский
Евгений Березовский
Анна Невская
Анна Невская
Олег Шкловский
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Джокер - Сезон 1 Сезон 1
2010, 8 эпизодов
 
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