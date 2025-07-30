Меню
Сериалы
Грозовые ворота
Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
«Вандалы сравняли с землей»: легендарные «Грозовые ворота» снимались в потрясающей локации в Геленджике — но теперь ее больше нет (видео)
На экскурсию туда уже не съездить.
Написать
30 июля 2025 11:21
Прошло почти 20 лет: как изменились актеры сериала «Грозовые ворота» — военного хита от режиссера «Спецназ»
Многие успешно продолжили карьеру, но у одной звезды жизнь трагически оборвалась.
Написать
21 мая 2025 09:25
«Умели же снимать»: «6 роту» с Пореченковым и Страховым запоем смотрят даже те, кто на дух не переносит «9 роту»
В кино не показывали, но на ТВ быстро стал хитом, правда уже под другим названием.
Написать
9 апреля 2025 08:56
