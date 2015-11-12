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Киноафиша Сериалы Великолепный век. Империя Кесем Сезоны Сезон 1 Серия 7

Великолепный век. Империя Кесем 1 сезон 7 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Великолепный век. Империя Кесем»
Сезон 1 / Серия 1 12 ноября 2015
Сезон 1 / Серия 2 19 ноября 2015
Сезон 1 / Серия 3 26 ноября 2015
Сезон 1 / Серия 4 3 декабря 2015
Сезон 1 / Серия 5 10 декабря 2015
Сезон 1 / Серия 6 17 декабря 2015
Сезон 1 / Серия 7 24 декабря 2015
Сезон 1 / Серия 8 7 января 2016
Сезон 1 / Серия 9 14 января 2016
Сезон 1 / Серия 10 21 января 2016
Сезон 1 / Серия 11 28 января 2016
Сезон 1 / Серия 12 4 февраля 2016
Сезон 1 / Серия 13 11 февраля 2016
Сезон 1 / Серия 14 18 февраля 2016
Сезон 1 / Серия 15 25 февраля 2016
Сезон 1 / Серия 16 3 марта 2016
Сезон 1 / Серия 17 10 марта 2016
Сезон 1 / Серия 18 17 марта 2016
Сезон 1 / Серия 19 24 марта 2016
Сезон 1 / Серия 20 31 марта 2016
Сезон 1 / Серия 21 7 апреля 2016
Сезон 1 / Серия 22 14 апреля 2016
Сезон 1 / Серия 23 21 апреля 2016
Сезон 1 / Серия 24 28 апреля 2016
Сезон 1 / Серия 25 5 мая 2016
Сезон 1 / Серия 26 12 мая 2016
Сезон 1 / Серия 27 19 мая 2016
Сезон 1 / Серия 28 26 мая 2016
Сезон 1 / Серия 29 2 июня 2016
Сезон 1 / Серия 30 9 июня 2016
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Великолепный век. Империя Кесем» героиня чуть было не погибает от пули одного из мятежников, но все же разгоняет бунт. Затем она убеждает гадалку вылечить Ахмеда от оспы, согласившись на выдвинутые женщиной условия.

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