Великолепный век. Империя Кесем 1 сезон 7 серия смотреть онлайн
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Все серии 1 сезона «Великолепный век. Империя Кесем»
Сезон 1 / Серия 112 ноября 2015
Сезон 1 / Серия 219 ноября 2015
Сезон 1 / Серия 326 ноября 2015
Сезон 1 / Серия 43 декабря 2015
Сезон 1 / Серия 510 декабря 2015
Сезон 1 / Серия 617 декабря 2015
Сезон 1 / Серия 724 декабря 2015
Сезон 1 / Серия 87 января 2016
Сезон 1 / Серия 914 января 2016
Сезон 1 / Серия 1021 января 2016
Сезон 1 / Серия 1128 января 2016
Сезон 1 / Серия 124 февраля 2016
Сезон 1 / Серия 1311 февраля 2016
Сезон 1 / Серия 1418 февраля 2016
Сезон 1 / Серия 1525 февраля 2016
Сезон 1 / Серия 163 марта 2016
Сезон 1 / Серия 1710 марта 2016
Сезон 1 / Серия 1817 марта 2016
Сезон 1 / Серия 1924 марта 2016
Сезон 1 / Серия 2031 марта 2016
Сезон 1 / Серия 217 апреля 2016
Сезон 1 / Серия 2214 апреля 2016
Сезон 1 / Серия 2321 апреля 2016
Сезон 1 / Серия 2428 апреля 2016
Сезон 1 / Серия 255 мая 2016
Сезон 1 / Серия 2612 мая 2016
Сезон 1 / Серия 2719 мая 2016
Сезон 1 / Серия 2826 мая 2016
Сезон 1 / Серия 292 июня 2016
Сезон 1 / Серия 309 июня 2016
О чем серия
В 1 сезоне 7 серии сериала «Великолепный век. Империя Кесем» героиня чуть было не погибает от пули одного из мятежников, но все же разгоняет бунт. Затем она убеждает гадалку вылечить Ахмеда от оспы, согласившись на выдвинутые женщиной условия.
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