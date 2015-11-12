Великолепный век. Империя Кесем 1 сезон 23 серия смотреть онлайн
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Все серии 1 сезона «Великолепный век. Империя Кесем»
Сезон 1 / Серия 112 ноября 2015
Сезон 1 / Серия 219 ноября 2015
Сезон 1 / Серия 326 ноября 2015
Сезон 1 / Серия 43 декабря 2015
Сезон 1 / Серия 510 декабря 2015
Сезон 1 / Серия 617 декабря 2015
Сезон 1 / Серия 724 декабря 2015
Сезон 1 / Серия 87 января 2016
Сезон 1 / Серия 914 января 2016
Сезон 1 / Серия 1021 января 2016
Сезон 1 / Серия 1128 января 2016
Сезон 1 / Серия 124 февраля 2016
Сезон 1 / Серия 1311 февраля 2016
Сезон 1 / Серия 1418 февраля 2016
Сезон 1 / Серия 1525 февраля 2016
Сезон 1 / Серия 163 марта 2016
Сезон 1 / Серия 1710 марта 2016
Сезон 1 / Серия 1817 марта 2016
Сезон 1 / Серия 1924 марта 2016
Сезон 1 / Серия 2031 марта 2016
Сезон 1 / Серия 217 апреля 2016
Сезон 1 / Серия 2214 апреля 2016
Сезон 1 / Серия 2321 апреля 2016
Сезон 1 / Серия 2428 апреля 2016
Сезон 1 / Серия 255 мая 2016
Сезон 1 / Серия 2612 мая 2016
Сезон 1 / Серия 2719 мая 2016
Сезон 1 / Серия 2826 мая 2016
Сезон 1 / Серия 292 июня 2016
Сезон 1 / Серия 309 июня 2016
О чем серия
В 1 сезоне 23 серии сериала «Великолепный век. Империя Кесем» правда о кровном родстве с Ясемин всплывает на поверхность. Не сумев спасти сестру от смерти, Кесем глубоко опечалена, тогда как Искендер становится жертвой политических интриг.
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