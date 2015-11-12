Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Великолепный век. Империя Кесем Сезоны Сезон 1 Серия 12

Великолепный век. Империя Кесем 1 сезон 12 серия смотреть онлайн

3.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Великолепный век. Империя Кесем»
Сезон 1 / Серия 1 12 ноября 2015
Сезон 1 / Серия 2 19 ноября 2015
Сезон 1 / Серия 3 26 ноября 2015
Сезон 1 / Серия 4 3 декабря 2015
Сезон 1 / Серия 5 10 декабря 2015
Сезон 1 / Серия 6 17 декабря 2015
Сезон 1 / Серия 7 24 декабря 2015
Сезон 1 / Серия 8 7 января 2016
Сезон 1 / Серия 9 14 января 2016
Сезон 1 / Серия 10 21 января 2016
Сезон 1 / Серия 11 28 января 2016
Сезон 1 / Серия 12 4 февраля 2016
Сезон 1 / Серия 13 11 февраля 2016
Сезон 1 / Серия 14 18 февраля 2016
Сезон 1 / Серия 15 25 февраля 2016
Сезон 1 / Серия 16 3 марта 2016
Сезон 1 / Серия 17 10 марта 2016
Сезон 1 / Серия 18 17 марта 2016
Сезон 1 / Серия 19 24 марта 2016
Сезон 1 / Серия 20 31 марта 2016
Сезон 1 / Серия 21 7 апреля 2016
Сезон 1 / Серия 22 14 апреля 2016
Сезон 1 / Серия 23 21 апреля 2016
Сезон 1 / Серия 24 28 апреля 2016
Сезон 1 / Серия 25 5 мая 2016
Сезон 1 / Серия 26 12 мая 2016
Сезон 1 / Серия 27 19 мая 2016
Сезон 1 / Серия 28 26 мая 2016
Сезон 1 / Серия 29 2 июня 2016
Сезон 1 / Серия 30 9 июня 2016
О чем серия

В 1 сезоне 12 серии сериала «Великолепный век. Империя Кесем» Анастасия появляется с короной на голове, тогда как Сафие предоставляет Фахрие возможность для побега. Обстоятельства вынуждают Кесем раскрыть Ахмеду всю правду об интригах и смерти отца.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1121 комментарий
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день 117 комментариев
Руки вверх 2
Руки вверх 2 2 комментария
Курицу больше не мариную — так научил шеф-повар: беру только масло, корочка хрустит, а мясо внутри нежное, как суфле
Хватит лепить треки на натяжные потолки: вот несколько новых трендов на освещение — будут актуальны еще 25 лет
Теперь даже тёртые кабачки после морозилки не превращаются в кашу: секрет узнал у звезды «Битвы шефов»
2,5 миллиарда часов на всех: эти 5 сериалов Netflix зрители чаще всего смотрят в 2026-м — «Очень странные дела» даже не в топ-3
«Пилигрим» снова готов собрать 14 000 000 зрителей у экранов: в новом сезоне герой Васильева станет главным подозреваемым
Он, она, столик в кафе, вино и… сложный тест: вспомните 5 знаменитых советских фильмов по кадру со свидания?
Лягушки, ведьмы и… вампиры-геймеры: есть всего 3 «клона» «Гравити Фолз», за которые не стыдно (№3 — русский и уморительно смешной)
«Сквозит что-то советское»: автор «Смешариков» сделал русских «Симпсонов» строго 18+ — 19 серий, рейтинг 8/10 и ни единого плохого отзыва
Мрачный детектив с Пореченковым и Жарковым 2 года лежал на полке: НТВ переснял испанский шедевр и «вышло не хуже оригинала»
«Галечка сейчас в Москве – а я тест прохожу»: 7 каверзных вопросов о сюжете «Иронии судьбы» в честь 50-летия со дня премьеры
Странный клон «Матрицы» вышел за год до шедевра Вачовски: культовым Sci-Fi не стал, но с него Нолан «слизал» «Начало»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше