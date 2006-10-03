В 1 сезоне 8 серии сериала «Тетрадь смерти» детектив L отныне подозревает только тех, за кем ведет слежку Рей Пенбер. Ему удается установить камеры видеонаблюдения в жилище Ягами. Лайт вскоре это понимает. Он уговаривает Рюка отыскать камеры.
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