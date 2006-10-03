В 1 сезоне 5 серии сериала «Тетрадь смерти» Лайт воспользовался услугами сотрудника Федерального бюро расследований Рея Пенбера. Агент записывает данные своих коллег на листке, вырванном из Тетради Смерти, после чего эти люди лишаются жизни.
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