В 1 сезоне 35 серии сериала «Тетрадь смерти» в ходе рискованной операции Мэлло совершает отчаянный шаг. Он похищает Такаду, тем самым послужив помехой для планов, построенных Ниа и Лайтом. Мэлло уходит из жизни. Это происходит за кадром.
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