В 1 сезоне 33 серии сериала «Тетрадь смерти» Ниа хочет понять, как связаны между собой оба Киры. Он отправляется в Японию, где собирается установить слежку за Тэру Миками. Тэру Миками по приказу Лайта отправляет страницы Тетради Смерти Такаде Киеми.
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