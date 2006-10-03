В 1 сезоне 32 серии сериала «Тетрадь смерти» Тэру Миками удается найти нового «представителя Киры», которую зовут Киеми Такаду. Она помогает ему выйти на связь с Лайтом. Мэлло и Мэтт начинают следить за Мисой. Такада переходит на сторону Лайта.
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