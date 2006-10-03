В 1 сезоне 3 серии сериала «Тетрадь смерти» L полагает, что Кира является школьником. Помимо этого детектив подозревает, что он имеет связи среди правоохранительных органов. За Лайтом установлена слежка. Рюк сообщает Лайту о Боге Смерти.
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