В 1 сезоне 29 серии сериала «Тетрадь смерти» Лайт хочет отказаться от Тетради Смерти. Он отправляет ее полицейским. Благодаря Руку, Соитиро Ягами видит глаза Бога Смерти и узнает истинное имя Мэлло. Но зафиксировать его в Тетради ему не удается.
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