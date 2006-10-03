В 1 сезоне 27 серии сериала «Тетрадь смерти» с помощью агентов Федерального бюро расследований организовывается группа специальных агентов, которые займутся расследованием дела Киры (SPK) уже без детектива L. Руководить командой будет Ниа.
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