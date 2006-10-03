В 1 сезоне 25 серии сериала «Тетрадь смерти» Лайт добивается того, что Рэм умирает. Убийство детектива L позволяет продлить жизнь Мисы. В руки Лайта попадает Тетрадь Смерти, которая осталась после кончины Рэм. Теперь он может завладеть ситуацией.
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