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Киноафиша Сериалы Тетрадь смерти Сезоны Сезон 1 Серия 16

Тетрадь смерти 2006 - 2007 16 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Тетрадь смерти»
Тетрадь смерти
Сезон 1 / Серия 1 3 октября 2006
Противостояние
Сезон 1 / Серия 2 10 октября 2006
Сделка
Сезон 1 / Серия 3 17 октября 2006
Погоня
Сезон 1 / Серия 4 24 октября 2006
Торг
Сезон 1 / Серия 5 31 октября 2006
Открытый шов
Сезон 1 / Серия 6 7 ноября 2006
Хмурое небо
Сезон 1 / Серия 7 14 ноября 2006
Взгляд
Сезон 1 / Серия 8 21 ноября 2006
Контакт
Сезон 1 / Серия 9 28 ноября 2006
Подозрение
Сезон 1 / Серия 10 5 декабря 2006
Штурм
Сезон 1 / Серия 11 12 декабря 2006
Любовь
Сезон 1 / Серия 12 26 декабря 2006
Признание
Сезон 1 / Серия 13 9 января 2007
Друг
Сезон 1 / Серия 14 16 января 2007
Ставка
Сезон 1 / Серия 15 23 января 2007
Решение
Сезон 1 / Серия 16 30 января 2007
Казнь
Сезон 1 / Серия 17 6 февраля 2007
Товарищи
Сезон 1 / Серия 18 13 февраля 2007
Мацуда
Сезон 1 / Серия 19 20 февраля 2007
Замена
Сезон 1 / Серия 20 27 февраля 2007
Работа
Сезон 1 / Серия 21 6 марта 2007
Направление
Сезон 1 / Серия 22 13 марта 2007
Безумие
Сезон 1 / Серия 23 20 марта 2007
Возрождение
Сезон 1 / Серия 24 27 марта 2007
Тишина
Сезон 1 / Серия 25 3 апреля 2007
Воспроизведение
Сезон 1 / Серия 26 10 апреля 2007
Похищение
Сезон 1 / Серия 27 17 апреля 2007
Нетерпение
Сезон 1 / Серия 28 24 апреля 2007
Отец
Сезон 1 / Серия 29 1 мая 2007
Справедливость
Сезон 1 / Серия 30 8 мая 2007
Перемещение
Сезон 1 / Серия 31 15 мая 2007
Выбор
Сезон 1 / Серия 32 22 мая 2007
Усмешка
Сезон 1 / Серия 33 29 мая 2007
Настороженность
Сезон 1 / Серия 34 5 июня 2007
Жажда крови
Сезон 1 / Серия 35 12 июня 2007
28 января
Сезон 1 / Серия 36 19 июня 2007
Новый мир
Сезон 1 / Серия 37 26 июня 2007
О чем серия

В 1 сезоне 16 серии сериала «Тетрадь смерти» Лайт принимает решение отказаться от Тетради Рэм. Он открывается детективу L, сообщая, что вполне возможно является Кирой. Детектив L отправляет Лайта в тюрьму. Преступления заканчиваются.

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