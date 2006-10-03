В 1 сезоне 16 серии сериала «Тетрадь смерти» Лайт принимает решение отказаться от Тетради Рэм. Он открывается детективу L, сообщая, что вполне возможно является Кирой. Детектив L отправляет Лайта в тюрьму. Преступления заканчиваются.
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