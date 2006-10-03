В 1 сезоне 13 серии сериала «Тетрадь смерти» Миса Аманэ, воспользовавшись глазами Бога Смерти, осознает, что Кира — это и есть Лайт Ягами. Она отправляется к нему на встречу, где собирается продемонстрировать Лайту своего бога смерти — Рэм.
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