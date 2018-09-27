В 3 сезоне 1 серии сериала «В лучшем мире» Майкл спускается в мир живых и помогает каждому из героев избежать смерти. Но когда они продолжают вести привычную жизнь, он решает снова прийти к ним, чтобы подтолкнуть к знакомству друг с другом.
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