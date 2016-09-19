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В лучшем месте 2016 - 2020 3 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «В лучшем месте»
Сезон 1 / Серия 1 19 сентября 2016
Сезон 1 / Серия 2 19 сентября 2016
Сезон 1 / Серия 3 22 сентября 2016
Сезон 1 / Серия 4 29 сентября 2016
Сезон 1 / Серия 5 6 октября 2016
Сезон 1 / Серия 6 13 октября 2016
Сезон 1 / Серия 7 20 октября 2016
Сезон 1 / Серия 8 27 октября 2016
Сезон 1 / Серия 9 3 ноября 2016
Сезон 1 / Серия 10 5 января 2017
Сезон 1 / Серия 11 12 января 2017
Сезон 1 / Серия 12 19 января 2017
Сезон 1 / Серия 13 19 января 2017
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «В лучшем мире» Элеонор пытается вывести на чистую воду идеальную Тахани и доказать, что это она подкинула ей неприятную записку. Чиди в то же время пробует вести новые и необычные для себя дела, следуя совету Майкла.

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