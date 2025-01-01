Меню
Библиотекари, список сезонов
The Librarians
18+
Год выпуска
2014
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
TNT
Рейтинг сериала
7.2
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
Список сезонов сериала «Библиотекари»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
7 декабря 2014 - 18 января 2015
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
1 ноября 2015 - 27 декабря 2015
Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов
20 ноября 2016 - 22 января 2017
Сезон 4 / Season 4
12 эпизодов
13 декабря 2017 - 7 февраля 2018
