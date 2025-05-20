Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Диверсант
Статьи
Статьи о сериале «Диверсант»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Статьи о сериале «Диверсант»
Вся информация о сериале
«Разбередило рану»: в 5 сезоне «Диверсанта» не будут оживлять Владислава Галкина — нас ждет абсолютно новый сюжет
Анонсов пока не было, но все понятно и так.
Написать
20 мая 2025 19:05
Ждете продолжение «Диверсанта»? Запаситесь терпением: что известно о 5-м сезоне шпионской драмы
Даже смерть Владислава Галкина не могла остановить создателей.
Написать
17 мая 2025 07:58
Назад в будущее, вперед в Крым: в хронологии «Диверсанта» сам черт ногу сломит — разложили все сезоны по полочкам
История запутанная, но безумно интересная.
4 комментария
16 мая 2025 08:27
Отличный сериал, оболгавший партизан: «Диверсант» знакомые с историей люди называют «антисоветской клюквой»
Галкин и компания, конечно, хороши. Но без погрешностей не обошлось.
8 комментариев
25 апреля 2025 07:58
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667