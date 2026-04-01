Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Дорохедоро 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Дорохедоро
Киноафиша Сериалы Дорохедоро Сезоны Сезон 2
Dorohedoro 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 апреля 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Дорохедоро»

Во 2-м сезоне сериала «Дорохедоро» продолжается история, которая разворачивается в мире под названием Дыра. Туда часто приходят существа, обладающие сверхъестественными способностями, из параллельного мира. Они испытывают на несчастных людях свои способности. Однажды девушка по имени Никайдо находит жертву этих ужасных экспериментов — человека с головой крокодила и амнезией в придачу. Напомним, в финале предыдущего сезона Никайдо становится известно, почему Эну нужен колдун, который способен управлять временем. Кайман маскируется под супругу Танбы, чтобы спасти ее. Кайман пытается убедить Никайдо вернуться...

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 20 голосов
8 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Дорохедоро»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Давайте бережно относиться к нашим ресурсам / Ужас! Кровавый танец смерти в особняке Let'S Use Our Resources With Care / Horror! Bloody Mansion Slaughter Dance
Сезон 2 Серия 1
1 апреля 2026
Меото Дзендзай / Мастема Субнаде / Трагическая история косоглазого Meoto Zenzai / Mastema Subnade / The Tragic Tale Of The Cross-Eyes
Сезон 2 Серия 2
1 апреля 2026
Сладкий дом / Сияющая юность / Воспоминания кружат и кружат / Вернись домой Sweet Home / Shining Youth / Memories Keep Circling Round And Round / Come Back Home
Сезон 2 Серия 3
1 апреля 2026
Золотые жуки богаты / Милый мясник / Дверь в прошлое Golden Beetles Are Rich / Cute Butcher / Door To The Past
Сезон 2 Серия 4
8 апреля 2026
Встреча под дождём / Путевые товарищи / Последняя ночь вдвоём Meeting In The Rain / Travel Companions / Final Night For Two
Сезон 2 Серия 5
15 апреля 2026
Прощай, Кайман / Пузыри воспоминаний Farewell, Caiman / Memory Bubbles
Сезон 2 Серия 6
22 апреля 2026
Мой секретный план / Экспедиция Косоглазый / Воссоединение уродцев My Secret Plan / Cross-Eye Expedition / Deformed Reunion
Сезон 2 Серия 7
29 апреля 2026
Хаос-шок / Черный ящик / Комната 501 Chaos Shock / Black Box / Room 501
Сезон 2 Серия 8
6 мая 2026
Мош-пит / Косоглазие в новостях Mosh Pit / Cross-Eyes in the News
Сезон 2 Серия 9
13 мая 2026
Счастливчик-придурок / Высшая магия Lucky Jerk / Advanced Magic
Сезон 2 Серия 10
20 мая 2026
Episode 11
Сезон 2 Серия 11
27 мая 2026
Episode 12
Сезон 2 Серия 12
3 июня 2026
График выхода всех сериалов
Узнала от стюардессы о шифрах, которыми они общаются между собой, — услышите эти три буквы, значит на борту случилась беда
Только в 37 лет узнала, почему сотрудники птицефабрик никогда не берут яйца категории СО: дело оказалось совсем не в размере
Лавровый лист в конце мая и в июне засыпаю солью — радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для всех домохозяек
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом
На аниме-«Оскаре» выбрали самого очаровательного персонажа, которого хочется защитить любой ценой: победила смесь «Бондианы» и «Людей-Икс»
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал
Включила этот фильм только ради Зендеи — а теперь советую его всем: отправился в личный топ лучших с оценкой 8,5 из 10
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше