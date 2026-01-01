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Саундтреки сериала «Дорохедоро»

Музыка из сериала «Дорохедоро» Вся информация о сериале
ANIME DOROHEDORO ORIGINAL SOUNDTRACK
ANIME DOROHEDORO ORIGINAL SOUNDTRACK 48 композиций. (K)NoW_NAME, 煙(CV堀内賢雄)
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 HOLE (K)NoW_NAME / Ron 1:40
2 (病) (K)NoW_NAME / Ron 1:56
3 AM 0:00 (K)NoW_NAME / Ron 2:08
4 EL CORAZON (K)NoW_NAME / Ron 1:38
5 SMOKE (K)NoW_NAME / Ron 2:09
6 VICTIM (K)NoW_NAME / Ron 1:59
7 TIC TOC (K)NoW_NAME / Ron 2:02
8 ROAM ↑↓ (K)NoW_NAME / Ron 1:58
9 HUNT (K)NoW_NAME / Ron 1:49
10 Spinning Bunny Kick (K)NoW_NAME / Ron 1:52
11 ARROGANT (K)NoW_NAME / Ron 2:01
12 OZOI (K)NoW_NAME / Ron 1:47
13 Lovely Magic (K)NoW_NAME / Ron 2:01
14 Shocking! (K)NoW_NAME / Ron 1:34
15 OPEN THE DOOR (K)NoW_NAME / Ron 1:55
16 THE BOSS -Death mushrooms- (K)NoW_NAME / Ron 1:49
17 Time Suspense (K)NoW_NAME / Ron 2:11
18 Upset small t**s (K)NoW_NAME / Ron 1:39
19 NVM (K)NoW_NAME / Ron 0:28
20 MAD COOKING (K)NoW_NAME / Ron 2:18
21 INSANE (K)NoW_NAME / Ron 1:44
22 FUNNY FAMILY (K)NoW_NAME / Ron 1:45
23 The man inside the mouth (K)NoW_NAME / Ron 1:37
24 Damn it (K)NoW_NAME / Ron 2:01
25 CROSS EYE (K)NoW_NAME / Ron 1:28
26 Residue (K)NoW_NAME / Ron 1:23
27 Sewage (K)NoW_NAME / Ron 1:42
28 UNDONE (K)NoW_NAME / Ron 1:40
29 Alley (K)NoW_NAME / Ron 1:29
30 雪龍館 (K)NoW_NAME / Ron 1:26
31 Crawl (K)NoW_NAME / Ron 1:32
32 Wet Egg (K)NoW_NAME / Ron 1:31
33 Spines Sting (K)NoW_NAME / Ron 1:28
34 DIG DIG DIG DUG (K)NoW_NAME / Ron 1:23
35 Same-Old sAMe-oLd (K)NoW_NAME / Ron 0:26
36 Mess up (K)NoW_NAME / Ron 1:27
37 Never boil (K)NoW_NAME / Ron 1:29
38 Bright Workplace (K)NoW_NAME / Ron 1:44
39 Worms (K)NoW_NAME / Ron 1:29
40 UNJYABA-UNJYABA (K)NoW_NAME / Ron 1:02
41 わかったこと (K)NoW_NAME / Ron 0:20
42 Transform (K)NoW_NAME / Ron 0:46
43 1000手観音 (K)NoW_NAME / Ron 1:48
44 Don't stop killing (K)NoW_NAME / Ron 0:59
45 Black Powder (K)NoW_NAME / Ron 1:38
46 BLUE NIGHT (K)NoW_NAME / Ron 1:50
47 ドリームキノコ 煙(CV堀内賢雄) / Ron 2:30
48 LIVING DEAD DAY (K)NoW_NAME / Ron 1:29
Доступен список песен из сериала «Дорохедоро» (2020) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Дорохедоро» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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