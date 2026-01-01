Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сериалы Алекс Райдер Места съёмок

Места и даты съемок сериала Алекс Райдер

Основные места съемок сериала Алекс Райдер

  • Синая, Румыния
  • ул. Коук, Лондон, Англия, Великобритания
  • Мехико, Федеральный округ, Мексика
  • Аэропорт Котсуолд, Кембл, Глостершир, Англия, Великобритания
  • Беркли-сквер, Парк-стрит, Клифтон, Бристоль, Англия, Великобритания
  • Ангар Брабазона, Бристоль, Англия, Великобритания
  • Школа бизнеса Бристоля, Колдхарбор-лейн, Френчей, Англия, Великобритания
  • Касл-парк, Брод-Уир, Бристоль, Англия, Великобритания
  • Кларенс-плейс, Кингсдаун, Бристоль, Англия, Великобритания
  • Авеню Колстон, Бристоль, Англия, Великобритания
  • Школа Котхэм, Котхэм-Лоун-роуд, Бристоль, Англия, Великобритания
  • Стадион «Эштон-Гейт», ул. Эштон, Бристоль, Англия, Великобритания
  • Шлюзы Иствилл, Нью Стэдиум Роуд, Бристоль, Англия, Великобритания
  • улица Хепберн, Сент-Полс, Бристоль, Англия, Великобритания
  • улица Мун, район Сент-Полс, Бристоль, Англия, Великобритания
  • Мост Принс-стрит, Бристоль, Великобритания
  • Королевская площадь, Бристоль, Великобритания
  • Таможенный склад, Плавучая гавань, Бристоль, Англия, Великобритания
  • Рынок Святого Николая, Зерновая биржа, Корн-стрит, Бристоль, Англия, Великобритания
  • Поместье Сток-Парк, автодорога M32, Дачесс‑гейт, Бристоль, Англия, Великобритания
  • Университет Бристоля, Англия, Великобритания
  • Виктория-Уолк, Котэм, Бристоль, Англия, Великобритания
  • Watershed, ул. Кэнонс-роуд, 1, Бристоль, Англия, Великобритания

Где снимали известные сцены

Школа Алекса и Тома
Академия Ark Burlington Danes, Вуд-Лейн, Лондон, Англия, Великобритания
Дом Алекса Райдера
ул. Реверди, 42, Лондон, Англия, Великобритания
место съёмок
Ирдум иль-Каммиех, Мальта
Город съёмок
Порт Валлетты, остров Гоцо, Мальта
