Основные места съемок сериала Алекс Райдер
- Синая, Румыния
- ул. Коук, Лондон, Англия, Великобритания
- Мехико, Федеральный округ, Мексика
- Аэропорт Котсуолд, Кембл, Глостершир, Англия, Великобритания
- Беркли-сквер, Парк-стрит, Клифтон, Бристоль, Англия, Великобритания
- Ангар Брабазона, Бристоль, Англия, Великобритания
- Школа бизнеса Бристоля, Колдхарбор-лейн, Френчей, Англия, Великобритания
- Касл-парк, Брод-Уир, Бристоль, Англия, Великобритания
- Кларенс-плейс, Кингсдаун, Бристоль, Англия, Великобритания
- Авеню Колстон, Бристоль, Англия, Великобритания
- Школа Котхэм, Котхэм-Лоун-роуд, Бристоль, Англия, Великобритания
- Стадион «Эштон-Гейт», ул. Эштон, Бристоль, Англия, Великобритания
- Шлюзы Иствилл, Нью Стэдиум Роуд, Бристоль, Англия, Великобритания
- улица Хепберн, Сент-Полс, Бристоль, Англия, Великобритания
- улица Мун, район Сент-Полс, Бристоль, Англия, Великобритания
- Мост Принс-стрит, Бристоль, Великобритания
- Королевская площадь, Бристоль, Великобритания
- Таможенный склад, Плавучая гавань, Бристоль, Англия, Великобритания
- Рынок Святого Николая, Зерновая биржа, Корн-стрит, Бристоль, Англия, Великобритания
- Поместье Сток-Парк, автодорога M32, Дачесс‑гейт, Бристоль, Англия, Великобритания
- Университет Бристоля, Англия, Великобритания
- Виктория-Уолк, Котэм, Бристоль, Англия, Великобритания
- Watershed, ул. Кэнонс-роуд, 1, Бристоль, Англия, Великобритания