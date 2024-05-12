Истребитель демонов 4 сезон смотреть онлайн

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 12 мая 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Истребитель демонов»

В 4 сезоне сериала «Истребитель демонов» Гютаро скрывается от Узуи и преследует Хинацуру. Тандзиро бросается ей на помощь, но его путь неожиданно преграждает Докинз Моби. Во время сражения он теряет сознание, а когда приходит в себя, оказывается уже слишком поздно что-либо изменить: он окружен горящими обломками, а Гютаро смеется над его бедственным положением. Тем временем Незуко пытается отыскать остальных друзей. Сума боится, что Тенген мог погибнуть во время последней миссии, так как все еще не может с ним связаться. Все демоны высшего ранга собираются в Замке бесконечности.

8.4

8.4
Оцените 20 голосов
8.6 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Истребитель демонов»

Победить Музана Кибуцудзи To Defeat Muzan Kibutsuji
Сезон 4 Серия 1
12 мая 2024
Вода Хашира Гию Боль Томиоки Water Hashira Giyu Tomioka's Pain
Сезон 4 Серия 2
19 мая 2024
Полностью восстановившийся Тандзиро присоединяется к тренировкам Хасиры!!! Fully Recovered Tanjiro Joins the Hashira Training!!
Сезон 4 Серия 3
26 мая 2024
Я могу улыбаться I Can Smile
Сезон 4 Серия 4
2 июня 2024
Я даже ел демонов... I Even Ate Demons...
Сезон 4 Серия 5
9 июня 2024
Сильнейший из Корпуса Истребителей Демонов The Strongest of the Demon Slayer Corps
Сезон 4 Серия 6
16 июня 2024
Камень Хасира Гёмэй Химэдзима Stone Hashira Gyomei Himejima
Сезон 4 Серия 7
23 июня 2024
Хаширы объединяются The Hashira Unite
Сезон 4 Серия 8
30 июня 2024
