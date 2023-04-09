Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Истребитель демонов 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Истребитель демонов
Киноафиша Сериалы Истребитель демонов Сезоны Сезон 3
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 9 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 11
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Истребитель демонов»

В 3 сезоне сериала «Истребитель демонов» история о мужественном молодом парне Танджиро и его отважной сестре Незуко продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне события разворачивались на Улице красных фонарей. Это район в Амстердаме, где процветает легальная проституция и другие виды сексуальных услуг, в частности, секс-шопы, стриптиз-клубы и другие подобные заведения. Присоединившись к одному из самых сильных мечников — пламенному столпу Кедзюро Рэнгоку, герои в очередной раз готовы бросить вызов врагу в лице кровожадных демонов. Танджиро и его сестру ожидает множество опасных и увлекательных приключений.

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 20 голосов
8.6 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Истребитель демонов»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Чья-то мечта Someone's Dream
Сезон 3 Серия 1
9 апреля 2023
Нулевой тип Йоруичи Yoriichi Type Zero
Сезон 3 Серия 2
16 апреля 2023
Меч, созданный более 300 лет назад A Sword from Over 300 Years Ago
Сезон 3 Серия 3
23 апреля 2023
Спасибо, Токито Thank You, Tokito
Сезон 3 Серия 4
30 апреля 2023
Ярко-красный меч Bright Red Sword
Сезон 3 Серия 5
7 мая 2023
Разве ты не собираешься стать Хаширой? Aren't You Going to Become a Hashira?
Сезон 3 Серия 6
14 мая 2023
Потрясающий злодей Awful Villain
Сезон 3 Серия 7
21 мая 2023
Му в Муичиро The Mu in Muichiro
Сезон 3 Серия 8
28 мая 2023
Мист Хашира Муичиро Токито Mist Hashira Muichiro Tokito
Сезон 3 Серия 9
4 июня 2023
Хашира любви Мицури Rанроджи Love Hashira Mitsuri Kanroji
Сезон 3 Серия 10
11 июня 2023
Неразрывная связь: Рассвет и первый луч света A Connected Bond: Daybreak and First Light
Сезон 3 Серия 11
18 июня 2023
График выхода всех сериалов
Лавровый лист в конце мая и в июне засыпаю солью — радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для всех домохозяек
Россияне получат +10 000 рублей к пенсии уже в июне: с документами возиться не придется – доплатят автоматически
Россияне переходят на цифровую коммуналку: уже в июне за воду будем платить по-новому
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
Это еще цветочки, а дальше будет тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с букетом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше