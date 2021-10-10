Истребитель демонов 2 сезон смотреть онлайн

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 18
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Истребитель демонов»

Во 2 сезоне сериала «Истребитель демонов» история о коварных демонах-людоедах, прячущихся в лесах, продолжается. Из-за этого местные жители никогда не покидают свои дома по ночам. Напомним, согласно легенде, убийца демонов блуждает в темное время суток, выслеживая этих кровожадных существ. Молодой парень Танджиро похоронил своего отца. С тех пор он стал старшим в семье и взял на себя ответственность за сестру. Ей единственной удалось уцелеть, однако демоны превратили Незуко в себе подобную. В новом сезоне Танджиро и Незуко присоединяются к могущественному Корпусу Убийцы Демонов.

8.4
8.6 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Истребитель демонов»

Пламя Хасира Кёдзюро Рэнгоку Flame Hashira Kyojuro Rengoku
Сезон 2 Серия 1
10 октября 2021
Глубокий сон Deep Sleep
Сезон 2 Серия 2
17 октября 2021
Должен был быть Should Have Been
Сезон 2 Серия 3
24 октября 2021
Оскорбление Insult
Сезон 2 Серия 4
7 ноября 2021
Двигайтесь вперед! Move Forward!
Сезон 2 Серия 5
14 ноября 2021
Аказа Akaza
Сезон 2 Серия 6
21 ноября 2021
Зажги свое сердце Set Your Heart Ablaze
Сезон 2 Серия 7
28 ноября 2021
Звук Хашира Тенген Узуи Sound Hashira Tengen Uzui
Сезон 2 Серия 8
5 декабря 2021
Проникновение в район развлечений Infiltrating the Entertainment District
Сезон 2 Серия 9
12 декабря 2021
Что ты? What Are You?
Сезон 2 Серия 10
19 декабря 2021
Сегодня вечером Tonight
Сезон 2 Серия 11
26 декабря 2021
Вещи станут по-настоящему яркими Things Are Gonna Get Real Flashy!!
Сезон 2 Серия 12
2 января 2022
Многослойные воспоминания Layered Memories
Сезон 2 Серия 13
9 января 2022
Трансформация Transformation
Сезон 2 Серия 14
16 января 2022
Сбор Gathering
Сезон 2 Серия 15
23 января 2022
Победа над демоном высшего ранга Defeating an Upper Rank Demon
Сезон 2 Серия 16
30 января 2022
Никогда не сдавайся Never Give Up
Сезон 2 Серия 17
6 февраля 2022
Неважно, сколько жизней No Matter How Many Lives
Сезон 2 Серия 18
13 февраля 2022
