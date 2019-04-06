Истребитель демонов 1 сезон 18 серия смотреть онлайн
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Все серии 1 сезона «Истребитель демонов»
Жестокость
Сезон 1 / Серия 16 апреля 2019
Взращиватель Урокодаки Саконджи
Сезон 1 / Серия 213 апреля 2019
Сабито и Макомо
Сезон 1 / Серия 320 апреля 2019
Финальный отбор
Сезон 1 / Серия 427 апреля 2019
Моя собственная сталь
Сезон 1 / Серия 54 мая 2019
Сопровождающий демона мечник
Сезон 1 / Серия 611 мая 2019
Кибуцуджи Музан
Сезон 1 / Серия 718 мая 2019
Запах чарующей крови
Сезон 1 / Серия 825 мая 2019
Демон с мячами и демон со стрелками
Сезон 1 / Серия 91 июня 2019
Вместе навсегда
Сезон 1 / Серия 108 июня 2019
Дом с барабанами
Сезон 1 / Серия 1115 июня 2019
Кабан обнажает клыки, Зеницу засыпает
Сезон 1 / Серия 1222 июня 2019
Важнее, чем жизнь
Сезон 1 / Серия 1329 июня 2019
Дом с гербом глицинии
Сезон 1 / Серия 146 июля 2019
Гора Натагумо
Сезон 1 / Серия 1513 июля 2019
Позволить кому-то идти впереди
Сезон 1 / Серия 1620 июля 2019
Одну вещь запомни накрепко
Сезон 1 / Серия 1727 июля 2019
Поддельные связи
Сезон 1 / Серия 183 августа 2019
Бог огня
Сезон 1 / Серия 1910 августа 2019
Фальшивая семья
Сезон 1 / Серия 2017 августа 2019
Против правил корпуса
Сезон 1 / Серия 2124 августа 2019
Хозяин дома
Сезон 1 / Серия 2231 августа 2019
Встреча столпов
Сезон 1 / Серия 237 сентября 2019
Восстановительная тренировка
Сезон 1 / Серия 2414 сентября 2019
Цугуко, Канао Цуюри
Сезон 1 / Серия 2521 сентября 2019
Новая миссия
Сезон 1 / Серия 2628 сентября 2019
О чем серия
В 1 сезоне 18 серии сериала «Клинок, рассекающий демонов» поход в гору Натагумо оборачивается для Тандзиро и Иноске встречей с отцом Демонов-пауков. Несмотря на обретенный опыт, охотники пропускают одну атаку за другой, оказываясь в шаге от гибели.
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