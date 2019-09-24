Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Явление 2019 - 2020, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Явление
Сезоны
Сезон 1
Emergence
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
24 сентября 2019
Год выпуска
2019
Количество серий
13
Продолжительность сезона
9 часов 45 минут
Рейтинг сериала
7.1
Оцените
20
голосов
7.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Явление»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
24 сентября 2019
Камера Тачка Тигр Подушка
Camera Wheelbarrow Tiger Pillow
Сезон 1
Серия 2
1 октября 2019
MG CU BID
2 MG CU BID
Сезон 1
Серия 3
8 октября 2019
Никакого выхода
No Outlet
Сезон 1
Серия 4
15 октября 2019
RDZ9021
Сезон 1
Серия 5
29 октября 2019
Маркер мили 14
Mile Marker 14
Сезон 1
Серия 6
5 ноября 2019
Фатальное исключение
Fatal Exception
Сезон 1
Серия 7
19 ноября 2019
Американский каштан
American Chestnut
Сезон 1
Серия 8
26 ноября 2019
Там, где тебе место
Where You Belong
Сезон 1
Серия 9
10 декабря 2019
15 лет
15 Years
Сезон 1
Серия 10
7 января 2020
Прикладные науки
Applied Sciences
Сезон 1
Серия 11
14 января 2020
Смертельный выстрел. Часть 1
Killshot Pt. 1
Сезон 1
Серия 12
21 января 2020
Смертельный выстрел. Часть 2
Killshot Pt. 2
Сезон 1
Серия 13
28 января 2020
График выхода всех сериалов
Не краска и не обои: дизайнеры всё чаще выбирают эти 13 вариантов отделки стен — квартира выглядит дороже в 10 раз, а затраты такие же
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать
Завсегдатаи «Светофора» эти 5 продуктов обходят за километр — цена смешная, а толку ноль
На аниме-«Оскаре» выбрали самого очаровательного персонажа, которого хочется защитить любой ценой: победила смесь «Бондианы» и «Людей-Икс»
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667