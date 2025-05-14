Меню
Сериалы
Незнакомцы из ада
Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
В плюгавом отеле завелись «Паразиты»: эта мрачная дорама со звездами «Игры в кальмара» создана для фанов шедевра Пон Чжун Хо
Сериал можно назвать вольной адаптацией игры «Как достать соседа».
Написать
14 мая 2025 19:34
Смотрели «Сказание о кумихо»? Спорим, вы не заметили там отсылку на другую дораму с Ли Дон-уком
Почему все режиссеры не делают такие пасхалки?
Написать
2 марта 2025 08:56
Посмотрела «Незнакомцев из ада» спустя 6 лет после выхода — пожалела, что не включила раньше: рассказываю, кому точно зайдет
Если тоже фанатеете по «Игре в кальмара», «Алисе в Пограничье» и всему такому, то добро пожаловать.
Написать
1 февраля 2025 21:30
Что смотреть после дорамы «Судья из ада»: 5 достойных тайтлов про демонов и правосудие
Если любите пощекотать себе нервы, это то, что нужно.
Написать
1 декабря 2024 22:15
