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Постер сериала Незнакомцы из ада
Постер сериала Незнакомцы из ада
Постер сериала Незнакомцы из ада
Постер сериала Незнакомцы из ада
Постер сериала Незнакомцы из ада
Постер сериала Незнакомцы из ада
Постер сериала Незнакомцы из ада
Постер сериала Незнакомцы из ада
Постер сериала Незнакомцы из ада
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
9 постеров
Киноафиша Сериалы Незнакомцы из ада

Незнакомцы из ада (2019 - 2019)

Taineun jiokida 18+
Год выпуска 2019
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал OCN
Продолжительность сериала 15 часов 0 минут

О чем сериал

Получив работу в сеульском офисе, молодой провинциал Юн Джон-у переезжает в столицу. Поскольку денег лишних особо нет, парень селится в дешёвой квартире с общими кухней и санузлом - в клетушке размером чуть больше шкафа и крохотным окном. Всё это можно было бы вытерпеть, если бы не подозрительные новые соседи: помешанный на порно извращенец, постоянно хихикающий дурачок, чрезмерно навязчивая хозяйка и мутный тип с немигающим взглядом. Единственным адекватным обитателем жуткой коммуналки кажется бандит средних лет, да и тот спит с ножом наготове и твердит, что местные хотят его прикончить.

Незнакомцы из ада - трейлер первого сезона
Незнакомцы из ада  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Им Щи-ван
Им Щи-ван
Ли Дон-ук
Ли Дон-ук
Ли Джон-ын
Пак Чон-хван
Ли Джун-ок
Ан Ын-джин
Ан Ын-джин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
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Сезоны
Незнакомцы из ада - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
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