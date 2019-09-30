Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Плебеи 2013 - 2019, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Плебеи
Киноафиша Сериалы Плебеи Сезоны Сезон 5
Plebs
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 30 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 20 голосов
7.8 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Плебеи»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Виноградник The Vineyard
Сезон 5 Серия 1
30 сентября 2019
Педосы The Paedos
Сезон 5 Серия 2
30 сентября 2019
Банкет The Banquet
Сезон 5 Серия 3
7 октября 2019
Грумбрелла The Grumbrella
Сезон 5 Серия 4
14 октября 2019
Хулиганы The Hooligans
Сезон 5 Серия 5
21 октября 2019
Раскоп The Dig
Сезон 5 Серия 6
28 октября 2019
Новая квартира The New Flat
Сезон 5 Серия 7
4 ноября 2019
Свадьба The Wedding
Сезон 5 Серия 8
11 ноября 2019
График выхода всех сериалов
Россияне получат +10 000 рублей к пенсии уже в июне: с документами возиться не придется – доплатят автоматически
Лавровый лист в конце мая и в июне засыпаю солью — радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для всех домохозяек
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
Это еще цветочки, а дальше будет тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с букетом
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше