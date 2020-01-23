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Киноафиша Сериалы Пожарная часть 19 Сезоны Сезон 3 Серия 9

Пожарная часть 19 2018 9 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Пожарная часть 19»
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Сезон 3 / Серия 1 23 января 2020
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Сезон 3 / Серия 2 30 января 2020
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Сезон 3 / Серия 3 6 февраля 2020
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Сезон 3 / Серия 4 13 февраля 2020
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Сезон 3 / Серия 5 20 февраля 2020
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Сезон 3 / Серия 6 27 февраля 2020
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Сезон 3 / Серия 7 5 марта 2020
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Сезон 3 / Серия 8 12 марта 2020
Бедный бродяга
Сезон 3 / Серия 9 19 марта 2020
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Сезон 3 / Серия 10 26 марта 2020
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Сезон 3 / Серия 11 2 апреля 2020
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Сезон 3 / Серия 12 9 апреля 2020
Маленький сон обо мне
Сезон 3 / Серия 13 16 апреля 2020
Призраки, которые преследуют меня
Сезон 3 / Серия 14 30 апреля 2020
Плохой парень
Сезон 3 / Серия 15 7 мая 2020
Громче, чем бомба
Сезон 3 / Серия 16 14 мая 2020
О чем серия

В 3 сезоне 9 серии сериала «Пожарная часть 19» ветеран войны собирается устроить взрыв в ломбарде. Салливан вспоминает время, проведенное на морской службе. Он пытается изменить ситуацию. В это время Вик и Дэн оказывают помощь другому человеку.

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