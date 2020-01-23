Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Пожарная часть 19 Сезоны Сезон 3 Серия 1

Пожарная часть 19 2018 1 серия 3 сезон

7.5 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Пожарная часть 19»
Мне знаком этот бар
Сезон 3 / Серия 1 23 января 2020
Закрытый фейерверк
Сезон 3 / Серия 2 30 января 2020
Панегирик
Сезон 3 / Серия 3 6 февраля 2020
Дом, в котором никто не живет
Сезон 3 / Серия 4 13 февраля 2020
В лесу
Сезон 3 / Серия 5 20 февраля 2020
Айс, айс, бэйби
Сезон 3 / Серия 6 27 февраля 2020
Спутник любви
Сезон 3 / Серия 7 5 марта 2020
Рожден, чтобы бежать
Сезон 3 / Серия 8 12 марта 2020
Бедный бродяга
Сезон 3 / Серия 9 19 марта 2020
Что роисходит, когда мы разговариваем
Сезон 3 / Серия 10 26 марта 2020
Никаких выходных
Сезон 3 / Серия 11 2 апреля 2020
Я еще увижусь с тобой
Сезон 3 / Серия 12 9 апреля 2020
Маленький сон обо мне
Сезон 3 / Серия 13 16 апреля 2020
Призраки, которые преследуют меня
Сезон 3 / Серия 14 30 апреля 2020
Плохой парень
Сезон 3 / Серия 15 7 мая 2020
Громче, чем бомба
Сезон 3 / Серия 16 14 мая 2020
О чем серия

В 3 сезоне 1 серии сериала «Пожарная часть 19» в бар Джо врезается автомобиль. После этого Энди и капитану Салливану придется встать во главе команды пожарных, чтобы оказать помощь своим коллегам Бену и Пруитту, а также врачам и гостям заведения.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1121 комментарий
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день 117 комментариев
Руки вверх 2
Руки вверх 2 2 комментария
Кофейную гущу не выкидываю — она мне заменила соль и хлеб: 5 неожиданных лайфхаков для кухни и дачи
Засунул зубочистку в холодильник — и нарадоваться не могу: эффект заметил уже ночью (вся семья сказала «спасибо»)
Стала мыть полы соленой водой — перемену в доме заметила вся семья: вот зачем добавляю соль в ведро
Он, она, столик в кафе, вино и… сложный тест: вспомните 5 знаменитых советских фильмов по кадру со свидания?
«Галечка сейчас в Москве – а я тест прохожу»: 7 каверзных вопросов о сюжете «Иронии судьбы» в честь 50-летия со дня премьеры
«Пилигрим» снова готов собрать 14 000 000 зрителей у экранов: в новом сезоне герой Васильева станет главным подозреваемым
Гарри Поттер жил в чулане, хотя был богаче 90% Хогвартса: откуда на счете в Гринготтсе взялась гора галеонов
«Сквозит что-то советское»: автор «Смешариков» сделал русских «Симпсонов» строго 18+ — 19 серий, рейтинг 8/10 и ни единого плохого отзыва
Жуткий «косяк» Тихонова в «17 мгновениях» зрители не замечали 38 лет – режиссер о ляпе проболталась перед смертью: «Я была ошарашена»
2,5 миллиарда часов на всех: эти 5 сериалов Netflix зрители чаще всего смотрят в 2026-м — «Очень странные дела» даже не в топ-3
Лягушки, ведьмы и… вампиры-геймеры: есть всего 3 «клона» «Гравити Фолз», за которые не стыдно (№3 — русский и уморительно смешной)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше