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Киноафиша Сериалы Пожарная часть 19 Сезоны Сезон 1 Серия 7

Пожарная часть 19 2018 7 серия 1 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Пожарная часть 19»
Застрять
Сезон 1 / Серия 1 22 марта 2018
Невидимый
Сезон 1 / Серия 2 22 марта 2018
Сдержать пламя
Сезон 1 / Серия 3 29 марта 2018
Разжечь пламя заново
Сезон 1 / Серия 4 5 апреля 2018
Шок
Сезон 1 / Серия 5 12 апреля 2018
Вместе сильнее
Сезон 1 / Серия 6 19 апреля 2018
Пусть горит
Сезон 1 / Серия 7 26 апреля 2018
Каждая секунда на счету
Сезон 1 / Серия 8 3 мая 2018
Тепловой ящик
Сезон 1 / Серия 9 10 мая 2018
Не твой герой
Сезон 1 / Серия 10 17 мая 2018
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Пожарная часть 19» Райан становится главным соперником Джека во время тренировки на станции. Самочувствие капитана Пруитта ухудшается. Сотрудники пожарной части помогают полицейским в расследовании пожара в ТЦ.

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