Во 2 сезоне 8 серии сериала «Чем мы заняты в тени» когда к Нандору приходит его престарелый фамильяр, Гильермо уходит к другому вампиру, который обещает точно его обратить. В то же время Надя и Ласло решают возродить свою музыкальную карьеру.
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