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Киноафиша Сериалы Чем мы заняты в тени Сезоны Сезон 2 Серия 8

Чем мы заняты в тени 2019 8 серия 2 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Чем мы заняты в тени»
Воскрешение
Сезон 2 / Серия 1 15 апреля 2020
Призраки
Сезон 2 / Серия 2 15 апреля 2020
Мозговые скрамбли
Сезон 2 / Серия 3 22 апреля 2020
Проклятие
Сезон 2 / Серия 4 29 апреля 2020
Повышение Колина
Сезон 2 / Серия 5 6 мая 2020
На ходу
Сезон 2 / Серия 6 13 мая 2020
Возвращение
Сезон 2 / Серия 7 20 мая 2020
Сотрудничество
Сезон 2 / Серия 8 27 мая 2020
Ведьмы
Сезон 2 / Серия 9 3 июня 2020
Театр вампиров
Сезон 2 / Серия 10 10 июня 2020
О чем cерия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Чем мы заняты в тени» когда к Нандору приходит его престарелый фамильяр, Гильермо уходит к другому вампиру, который обещает точно его обратить. В то же время Надя и Ласло решают возродить свою музыкальную карьеру. 

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