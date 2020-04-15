Во 2 сезоне 1 серии сериала «Чем мы заняты в тени» у Нади и Ласло появляется идеальный фамильяр Тофер, который всем нравится куда больше, чем Гильермо. Когда Тофер случайно погибает, безутешная Надя решает обратиться к знакомому некроманту.
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