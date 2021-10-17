Во 2 сезоне 5 серии сериала «Кайфтаун» персонажи Джеки и Рэй узнают крайне неприятную правду. По ходу развития сюжета Фрэнки чувствует постепенно приближающуюся опасность, а Рене оказывается слишком жестокой в ситуации, требующей понимания.
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