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Киноафиша Сериалы Кайфтаун Сезоны Сезон 1 Серия 7

Кайфтаун 2020 - 2024 7 серия 1 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Кайфтаун»
Люблю тебя как сестру
Сезон 1 / Серия 1 17 мая 2020
Потрепанный ветрами
Сезон 1 / Серия 2 24 мая 2020
Мятежные псы
Сезон 1 / Серия 3 31 мая 2020
Чертова крупная операция
Сезон 1 / Серия 4 7 июня 2020
Лучше сегодня уже не будет
Сезон 1 / Серия 5 14 июня 2020
Белый кит
Сезон 1 / Серия 6 21 июня 2020
У всех есть кузен в Майами
Сезон 1 / Серия 7 28 июня 2020
#Благословлённый
Сезон 1 / Серия 8 12 июля 2020
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Кайфтаун» Фрэнки намерен убрать всех свидетелей. Исследуя лодку, Джеки обнаруживает, что поездка в ночь смерти Шерри не отмечена в судовом журнале. Рене тем временем сомневается в своих отношениях с Рэем.

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