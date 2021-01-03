В 3 сезоне 8 серии сериала «Новичок» офицеры Нолан и Харпер, а также детектив Лопес берутся за дело о похищении сына главы уголовного суда. У того за годы работы появился длинный список врагов, которые могут быть замешаны в преступлении.
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