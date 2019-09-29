Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Новичок Сезоны Сезон 2 Серия 14

Новичок 2018 14 серия 2 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Новичок»
Влияние
Сезон 2 / Серия 1 29 сентября 2019
Ночной генерал
Сезон 2 / Серия 2 6 октября 2019
Ставка
Сезон 2 / Серия 3 13 октября 2019
Воины и защитники
Сезон 2 / Серия 4 20 октября 2019
Жестокая любовь
Сезон 2 / Серия 5 27 октября 2019
Осадки
Сезон 2 / Серия 6 3 ноября 2019
Безопасность
Сезон 2 / Серия 7 10 ноября 2019
Чистый срез
Сезон 2 / Серия 8 17 ноября 2019
Предел прочности
Сезон 2 / Серия 9 1 декабря 2019
Темная сторона
Сезон 2 / Серия 10 8 декабря 2019
День смерти
Сезон 2 / Серия 11 23 февраля 2020
Сейчас и потом
Сезон 2 / Серия 12 1 марта 2020
День последующего наблюдения
Сезон 2 / Серия 13 8 марта 2020
Потери
Сезон 2 / Серия 14 15 марта 2020
Передача
Сезон 2 / Серия 15 22 марта 2020
Ночь
Сезон 2 / Серия 16 5 апреля 2020
Контроль
Сезон 2 / Серия 17 12 апреля 2020
Под прицелом
Сезон 2 / Серия 18 26 апреля 2020
Слово на букву Т
Сезон 2 / Серия 19 3 мая 2020
Охота
Сезон 2 / Серия 20 10 мая 2020
О чем серия

Во 2 сезоне 14 серии сериала «Новичок» Нолан и Харпер расследуют запутанное убийство, которое оказывается вне их юрисдикции и переходит к ЦРУ. Между тем Брэдфорд сталкивается с психически нестабильным ветераном войны.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1033 комментария
Время сиять
Время сиять 4 комментария
Материя времени
Материя времени 2 комментария
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
После «Невского» пересмотрела кучу детективов с Паламарчуком: вот 3 сериала, которые особенно зацепили
Наш ответ Финчеру: этот сериал НТВ оказался так хорош, что приглянулся Apple TV — уже 3 сезона за плечами, а оценка все еще выше 7,5
«Египетская сила, что за тест»: угадайте российский сериал по мемной фразе — справятся те, кто рос у телевизора
В СССР их обожали многие, но тест пройдут единицы: вспомните 5 фильмов по актерам-красавчикам
«Невский» наконец-то вернулся на НТВ, но радоваться рано: детектив с Васильевым уделала «сопливая мылодрама» с «России 1»
Warner Bros. отправит «Вонку» в новое приключение — снова без Чарли и без фабрики: у сиквела уже есть одна серьезная проблема
В свежем детективном ужастике «скрестили “Беверли-Хиллз 90210” с “Молчанием ягнят”»: оторваться не могут даже хейтеры хорроров
Тест за секунды покажет, кто тут фанат Гайдая: вспомните 5 фильмов мэтра по первому кадру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше