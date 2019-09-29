Во 2 сезоне 14 серии сериала «Новичок» Нолан и Харпер расследуют запутанное убийство, которое оказывается вне их юрисдикции и переходит к ЦРУ. Между тем Брэдфорд сталкивается с психически нестабильным ветераном войны.
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