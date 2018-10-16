В 1 сезоне 15 серии сериала «Новичок» в участок приезжает агент ФБР Джессика Руссо, которая учит полицейских вести переговоры с террористами. В тот же день разбивается автобус с опасными заключенными, которым удалось сбежать на свободу.
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